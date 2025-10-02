В Молдавии ограничили деятельность партии «Великая Молдова»

Апелляционный суд Молдавии в качестве обеспечительной меры ограничил деятельность политического объединения Pro-Moldova и партии «Великая Молдова». Последнюю отстранили от участия в парламентских выборах за день до голосования.

Как передает телеканал Moldova1, ограничения в отношении Pro-Moldova и «Великой Молдовы» будут действовать до вынесения окончательного решения суда. Представитель Минюста Молдавии на заседании сказал, что в материалах дела указаны доказательства их незаконного финансирования.

«Мы не понимаем, что означает „ограничение“. Что означает ограничение деятельности? Члены не имеют права дышать воздухом, пить воду, делать что-либо? Какая деятельность ограничена, что это значит?» — сказал основатель Pro-Moldova после заседания апелляционного суда.

Объединение Pro-Moldova исключили из списка политических партий в августе 2025 года. 26 сентября ЦИК Молдавии отстранил «Великую Молдову» от участия в выборах. Избирательная комиссия заявляла, что члены партии через Промсвязьбанк «использовали финансовые ресурсы РФ».

