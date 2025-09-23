Россияне в 2025 году на треть нарастили закупки аналогов «Оземпика»

В России в январе—августе 2025 года через аптеки и в рамках госзакупок было реализовано 3 млн упаковок препаратов на основе семаглутида. Это в основном аналоги «Оземпика» от датской Novo Nordisk, которые применяются для лечения диабета и снижения веса. Потребители потратили на них 16,8 млрд руб., подсчитали для "Ъ" в DSM Group. Это на 36% больше, чем за весь 2024 год, когда объем трат составил 10,7 млрд руб.

1,5 млрд руб. было потрачено на препараты на основе тирзепатида, который действует схожим с «Оземпиком» образом. Оригинальное лекарство «Мунджаро» выпускает американская Eli Lilly. В рознице и в рамках госзкакупкок было реализовано 134,6 тыс. упаковок таких препаратов.

Конкурировать с Novo Nordisk и Eli Lilly на рынке препаратов для снижения веса собирается Pfizer. Вчера корпорация сообщила о покупке биотехнологической компании Metsera, которая как раз занимается разработкой таких препаратов. Одно из ее лекарств помогло пациентам сбросить до 8% веса чуть более чем за месяц. Однако пока оно находится на стадии испытаний и достаточно полных данных о его безопасности нет.

Российский рынок семаглутидов и тирзепатидов формируют в основном дженерики от отечественных компаний, поскольку оригинальные препараты не поставляются на рынок. По итогам 2024 года почти 90% заняли «Семавик» от «Герофарма» и «Квинсента» от «Промомеда». В 2025 году обе компании выпустили на рынок свои дженерики и на основе тирзепатида — «Седжаро» и «Тирзетту».

Подробнее о том, что значит для рынка сделка Pfizer с Metsera — в материале «Ъ» «Таблетка для похудения».

Виктория Колганова