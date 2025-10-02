Белый дом: США продолжат продавать НАТО оружие для поставок Украине

Соединенные Штаты продолжат продавать вооружение странам НАТО для его последующей отправки на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я знаю, что президент очень четко дал понять, что мы собираемся продолжать продавать оружие НАТО, чтобы НАТО могло поставлять это оружие на Украину»,— сказала Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Вместе с тем она отказалась комментировать публикацию газеты The Wall Street Journal о готовности США предоставить Украине разведданные для ударов вглубь России. «Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно»,— сказала пресс-секретарь Белого дома.

Лусине Баласян