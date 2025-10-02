Арману Царукяну подобрали претендентский поединок

Глава UFC Дейна Уайт объявил программу турнира промоушена, который состоится 22 ноября в Катаре. Центральным его событием станет поединок между Арманом Царукяном и Дэном Хукером. Как указывает ESPN, он будет иметь статус отборочного в легком весе (до 70 кг). Иными словами, его победитель завоюет претендентский статус, который позволит затем встретиться с владельцем чемпионского звания. Им в настоящий момент является испанец грузинского происхождения Илия Топурия. Топурия также возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Интересен ноябрьский бой прежде всего из-за участия в нем Армана Царукяна. Царукян, родившийся в Краснодаре и представляющий две страны — Россию и Армению,— очень известная в смешанных единоборствах фигура. В январе он должен был провести поединок, который позиционировался как суперхит сезона. Речь о бое за звание чемпиона мира с россиянином Исламом Махачевым, в тот момент владевшим им, считаясь ярчайшей звездой UFC. В Царукяне же, который в 2017 году, будучи новичком элиты, уступил Махачеву в упорном поединке, видели чрезвычайно опасного для лидера вида противника. Но поединок так и не состоялся. В последний момент Царукян отказался от выступления, сославшись на травму спины, и его заменил бразилец Ренату Мойкану.

Вскоре Ислам Махачев сообщил о том, что покидает легкий вес ради перехода в полусредний (до 77 кг). В этой категории он 15 ноября проведет поединок за чемпионское звание с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. UFC объявил титул Махачева в легком весе вакантным, а достался он поднявшемуся из полулегкого веса (до 66 кг) Илии Топурии, выигравшему у бразильца Чарльза Оливейры. Топурия передвинулся и на позицию на верхушке рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории, которую Махачев потерял из-за длительного перерыва в выступлениях.

У Армана Царукяна этот перерыв сейчас еще длительнее. В октагон он не выходил с апреля прошлого года, когда одолел того же Оливейру. При этом Царукян неоднократно говорил, что готов встретиться с Илией Топурией, но чемпион давал понять, что такой матч не входит в список его приоритетов. Новозеландец Дэн Хукер, который стоит на пути Армана Царукяна к претендентскому рангу,— опытный боец, в чьем послужном списке немало поединков против топовых соперников. Однако в значительной части из них, в том числе против Ислама Махачева в 2021 году, он терпел поражения.

Арнольд Кабанов