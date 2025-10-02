Выступление Путина на «Валдае» будет посвящено международной ситуации

Президент России Владимир Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября будет говорить о сегодняшней международной ситуации и ее причинах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Давайте дождемся с вами выступления президента. Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, и о предтече этой ситуации, о возможных формах развития ее»,— сказал представитель Кремля. «В целом я ожидаю достаточно интересного, глубокого, концептуального, возможно, дискуссионного выступления президента»,— добавил он.

Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Участники Валдайского клуба представят доклад под названием «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок», с которым заранее ознакомился «Ъ».

Подробности — в материале «Ъ» «В беспорядке вещей».

Лусине Баласян