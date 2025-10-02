Зимние каникулы под летним солнцем

Новогодние каникулы россияне хотят провести на пляжах Средиземноморья и Индийского океана. Билетов на эти направления в даты с 31 декабря по 11 января куплено в десять раз больше, чем год назад, подсчитали аналитики сервиса OneTwoTrip. Список самых популярных направлений для зимнего отдыха сформировался еще в начале осени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Это традиционные Египет, Турция и Таиланд. Но самый большой прирост спроса отмечен по турам в Китай, на Маврикий и Мальдивы, рассказала официальный представитель OneTwoTrip Елена Шелехова: «До 11 января в Марокко куплено практически в 11 раз больше авиабилетов, чем в прошлом году, это довольно заметный скачок.

На втором месте по спросу Пекин, у него рост более чем в пять раз год к году, я думаю, популярность, конечно, обусловлена тем, что совсем недавно Китай отменил визы для российских туристов.

И на третьем месте Маврикий, туда авиабилеты приобретаются уже в четыре раза чаще, чем в 2024-м. Рост интереса относительного прошлого года мы замечаем, например, на перелеты в Ташкент и на Мальдивы. Примерно на 90% выросла популярность Хайнаня, а также других направлений: Шанхай, Коломбо, Пхукет, Бангкок, у них динамика год к году варьируется от 20% до 70%».

В этом году для россиян стали доступны прямые рейсы на Филиппины. Перелеты открыты из городов Сибири и Дальнего Востока. По данным посольства страны, в прошлом году острова посетили 27 тыс. россиян. Манила рассчитывает, что их число увеличится. Но все-таки это довольно скромные показатели, пассажиров недостаточно для открытия прямых полетов из Москвы, пишет «Вестник АТОР».

Но основные туристические потоки на новогодние праздники будут сконцентрированы на других направлениях, в частности, в странах Персидского залива, говорит учредитель туроператора Art Tour Дмитрий Арутюнов: «На Новый год исторически туристы выбирали между двумя вариантами отдыха — либо лыжи, либо теплое море. С учетом того, что Европа практически закрыта, добираться туда сейчас непросто. Поскольку нет прямых перелетов, конечно, лыжные курорты Италии и Швейцарии менее доступны.

Люди часто едут на российские горнолыжные курорты, но сейчас выше спрос на морской отдых, это касается зарубежных поездок, прежде всего, конечно, стран Ближнего Востока. У нас есть авиасообщение практически со всеми странами Аравийского полуострова, только из Москвы летают порядка 25 рейсов в день в Дубай, есть прямые рейсы в Катар, Оман, Бахрейн, в Саудовскую Аравию. Выбор большой, я думаю, что на зимних каникулах, конечно, Эмираты будут в тройке лидеров.

Как ни странно, очень активно начинает наращивать обороты Африка, туда активно летают на Новый год, в течение длинных каникул можно поехать на сафари, на остров Занзибар, который полюбился россиянам еще со времен COVID, когда одним из первых открылся. Что касается бюджета, если вы хотите захватить Новый год и праздники, то Дубай обойдется примерно в 350 тыс. руб., включая перелет, примерно в таком же диапазоне будет стоить Таиланд, наверное, Мальдивы для двоих — 500 тыс. руб. и выше».

В списке направлений, которые были популярны в прошлом году, но теперь интерес к ним остыл: Баку, Ереван, Париж, Барселона и Анталья. По данным OneTwoTrip, количество билетов в эти города, купленных на новогодние даты, упало на 60-70%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова