Экс-директор нижегородской кадетской школы получила условный срок

Бывшего директора «Нижегородской кадетской школы имени героя России Гурова Игоря Владимировича» Ольгу Кудасову признали виновной в превышении полномочий (ст.286 ч.3 п. е УК РФ) из-за сбора части премий с подчиненных. Как стало известно «Ъ-Приволжье», ее приговорили к трем годам лишения свободы условно и на два года запретили занимать определенные должности.

Фигурантка признала вину и возместила шести потерпевшим 360 тыс. руб. ущерба. Они претензий к подсудимой не имели и просили суд строго ее не наказывать.

По данным адвоката, приговор Ольга Кудасова обжаловать не намерена.

Как писал «Ъ-Приволжье», руководителя школы задержали в марте 2025 года. Изначально сумму ущерба оценивали в 100 тыс. руб. В мае дело уже передали в суд.

Иван Сергеев