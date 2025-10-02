Стоимость серебра превысила $48 впервые с мая 2011 года

Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре подорожали на бирже Comex до $48,01 за тройскую унцию. Котировки достигли этой отметки впервые со 2 мая 2011 года.

По данным на 16:12 мск, цена на серебро росла на 1,45%. В 16:52 она упала до отметки $47,27 за тройскую унцию. Сейчас, по состоянию на 17:12, драгметалл торгуется на уровне $47,335 (-0,72%).

За год серебро подорожало более чем на 64%. Обновлению многолетнего максимума поспособствовала монетарная политика Федеральной резервной системы США (ФРС) — регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 4–4,25% годовых. Аналитики ожидают дальнейшего смягчения политики ФРС.

