Операторы выводят на чистоту

Операторы стали продавать «чистые» номера, которых нет в спам-рассылках. Они, как предполагается, будут защищены от мошенников, пишет Forbes со ссылкой на игроков отрасли. Так, «МегаФон» предоставляет такую услугу за 600 руб. Компания продает номера, которые вообще никем прежде не использовались. У МТС расценки в четыре раза дешевле. Перед продажей специалисты проверяют, есть ли номер в базах утечек данных.

Будет ли востребована и эффективна такая мера? Телеком-аналитик Алексей Бойко не сомневается в этом: «Сейчас очень много черных списков, которые ведут различные приложения, платформы и организации. Номер, который получил черную метку, может терять в правах и в возможностях. Грубо говоря, я пользуюсь приложением, которое мне подсказывает рейтинг номера, с которого поступает вызов, и если он низкий, то я просто не беру трубку. Естественно, будут желающие приобретать номер, у которого этот рейтинг изначально высок.

Откуда у операторов "чистые" номера? Они могли закупать их у государства большими пулами, поэтому какие-то из них могли до сих пор не использоваться. Один оператор может предлагать номера, которые ранее не были зарегистрированы в сети, а другой — те, на которые раньше не приходили спам-звонки.

Оператору видно по Big data, были ли звонки на него спам-звонки, и если нет, то такой номер, безусловно, можно считать "чистым", даже несмотря на то, что он был в употреблении. Но если номер ни кем ранее не использовался, у него нет предыстории, то это создает неудобства, потому что возникают какие-то посторонние звонки. Конечно, все хотели бы всегда получать новый номер, операторы поняли, что это может быть платной услугой и запустили такое предложение. На мой взгляд, оно актуально и востребовано».

В Т2 изданию Forbes сообщили, что планируют внедрить услугу чистых номеров в ближайшее время. При этом наличие таких номеров не дает гарантию от утечек. Все зависит от действий самих пользователей, считает соучредитель Сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян: «Чтобы снизить ценность номера для спамеров и мошенников, нужно максимально ограничить сценарии его использования. Вводить его только для регистрации на портале "Госуслуги" и других важных сервисах. Известны случаи, когда люди приобретали такого рода номера и пользовали их для регистрации в системе банков, этот номер телефона они нигде не демонстрируют, никому не раскрывают, только для собственных нужд.

Будут ли "чистые" номера востребованы у бизнеса? Корпоративные клиенты точно проявят повышенный спрос на них, особенно руководители. Спрос обеспечен со стороны обеспеченных слоев населения, которые хотели бы получить дополнительную степень конфиденциальности. Такого рода номера, как бы странно это не звучало, могут использоваться и самими злоумышленниками для собственных нужд».

Сейчас операторам выделено почти 670 млн номеров, которые предназначены для мобильной связи, сообщили в Минцифры. Активно используются лишь около двух третей из них. С апреля 2025-го МВД заблокировало примерно 120 тыс. номеров, которые принадлежали мошенникам.

Никита Путятин