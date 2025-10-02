АвтоВАЗ поддержал решение Минпромторга о локализации автомобилей такси

АвтоВАЗ поддержал решение Минпромторга России по достижению технологического суверенитета в транспортной и таксомоторной отраслях, принятое в соответствии с поручениями президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«В свете публикации списка автомобилей, которые могут быть использованы в такси с 1 марта 2026 года, АвтоВАЗ подтверждает производственные, коммерческие и сервисные возможности компании, связанные с потенциальным увеличением закупок автомобилей Lada. Производственный план 2026-го и последующих годов может быть скорректирован на любой объем, необходимый отрасли такси, вплоть до дополнительных 100–200 тысяч автомобилей»,— отмечает автопроизводитель.

АвтоВАЗ опроверг заявления о возможном росте затрат на покупку и обслуживание автомобилей из-за новых правил. Компания предоставила данные, показывающие снижение цен на Lada в 2025 году. Для поддержки таксомоторной отрасли со второго полугодия 2025 года будут введены оптовые скидки, а также каналы связи для консультаций владельцев таксопарков.

Минпромторг ранее опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. В него вошли 20 моделей шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ («Патриот», «Хантер»), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8). Перечень, уточняют в министерстве, будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и машин, производство которых будет налажено в рамках специнвестконтрактов: «с учетом обязательств по углублению локализации».

