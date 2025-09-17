Казну раскидали по статьям

Комитет финансов Санкт-Петербурга опубликовал проект бюджета на 2026 и плановые 2027–2028 годы. Документ пройдет еще несколько чтений и будет изменен после внесения в парламент. На данный момент на 2026 год Смольный планирует расходы в размере 1,642 трлн рублей (+8,7% к 2025-му), доходы — 1,454 трлн рублей (+4,8% к текущему году). Большую часть бюджета город планирует потратить на образование, развитие транспорта и социальную политику — в основном помощь пенсионерам и участникам СВО.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из проекта бюджета, город продолжит планомерно наращивать доходы. В следующем году рост прогнозируется на уровне 4,8%, с 1,388 трлн в 2025-м до 1,454 трлн рублей. В 2027-м — 1,561 трлн (+7,3%), в 2028-м — 1,699 трлн рублей (+8,8%). В грядущем году более 90% доходной части казны составят налоговые поступления. 671,1 млрд из них — это НДФЛ, то есть 46% доходов в 2026 году. Следовательно, в сравнении с текущим годом, Смольный прогнозирует увеличение этого показателя более чем на 10%. На почти 3% к 2025 году вырастет объем поступлений от налогов на прибыль организаций — в следующем году город получит 377,9 млрд рублей с этого.

Как рассказал 16 сентября журналистам вице-губернатор Алексей Корабельников, неналоговые доходы в 2026 году сократятся. Это связано с тем, что город решил в текущем году не кредитоваться на рынке, следовательно, сократить количество средств, которые он закладывал в банк под проценты.

Без заимствований Петербург решил обойтись из-за ставки Центробанка, а освобожденные временно средства город планирует потратить на покрытие дефицита бюджета. Новый туристический налог, по прогнозам Смольного, принесет бюджету в 2026 году всего 1,2 млрд рублей, доходы от платных парковок — 5,5 млрд рублей.

Расходы в 2026 году увеличатся на 8,7%, они составят 1,642 трлн рублей, в 2027-м — 1,686 трлн рублей, а в 2028-м — 1,769 трлн рублей. Далее Смольный прогнозирует, что расходы будут расти уже не так сильно: на 2,7% в 2027-м к 2026 году, и на 4,9% в 2028-м к 2027-му.

Интересно, что в ходе нулевых чтений петербургские власти оценивали расходы на 2026-й год заметно иначе — на 206 млрд меньше.

Как следует из документа, большую часть расходов город намерен потратить на образование: речь идет о 374 млрд рублей, то есть почти о четверти казны. 16% бюджета, 258 млрд рублей,— на развитие городского транспорта.

При этом около 7 млрд рублей из затрат на транспорт в 2026 году выделят для того, чтобы повысить выплаты сотрудникам в транспортных компаниях. Стоимость контрактов с автобусными перевозчиками увеличится на 20%, уточнили в комитете финансов. Государственных перевозчиков изменения не коснутся. Такое решение город принял после того, как компании пожаловались на то, что из-за недофинансирования им не из чего повышать зарплаты сотрудникам — в итоге частники не могут удержать конкурентный уровень выплат, а водители уходят работать доставщиками. Зарплаты у госперевозчиков же по умолчанию выше, несмотря на это, они также жалуются на нехватку сотрудников.

Кроме того, уточнил господин Корабельников, при расчете субсидий для метрополитена в 2026 году Смольный уже заложил нынешние тарифы на проезд, которые досрочно повысили в августе. То есть повышения с 1 января город не планирует.

15% бюджета 2026 года Петербург планирует потратить на проведение социальной политики: эти цели городу обойдутся в 172 млрд рублей. Около 25 млрд из этого власти планируют направить на поддержку участников СВО и их семей, при этом данные расходы ежегодно растут, отметил вице-губернатор Алексей Корабельников. Общая сумма поддержки из бюджета бойцам в 2025 году должна составить 29 млрд рублей. Но, отметили в финансовом блоке Смольного, это не означает, что в текущем году на финансирование участников СВО уйдет больше средств, чем в грядущем. Нужно учитывать, что город намерен также использовать резервный фонд Петербурга для этих целей, заключили в комфине.

В резервный фонд в 2025 году заложат около 45 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах в базовой версии проекта бюджета он урезается до 30 млрд рублей. Впрочем, при рассмотрении документа в ЗакСе размер резервного фонда может быть сокращен, как это было ранее.

Отметим, что фонд Смольный создал как «важнейший инструмент решения непредвиденных задач». Сейчас средства оттуда идут на восстановление Мариуполя, расходы, связанные с СВО, и пр.

Часть статей расходов недоступна для петербуржцев, так как она находится под грифом «для служебного пользования», а Смольный не обязан отчитываться, сколько и на что денег идет оттуда. В 2025 году из резервных средств было выделено 36,2 млрд рублей. Из них сейчас освоили 14,2 млрд рублей, еще 22 млрд не распределены.

Заметную часть средств из городского бюджета Смольный распределит на помощь пенсионерам. Причем в ближайшие годы траты на это будут только увеличиваться, так как город «стареет». Еще 127 млрд рублей (8%) будут направлены на дорожное хозяйство, 102 млрд рублей (6%) — на ЖКХ.

На адресную инвестиционную программу (АИП) Смольный планирует направить в 2026 году 263 млрд рублей (16%). Соответственно, объем средств увеличится на 13,2% в сравнении с 2025 годом. Около половины этой суммы город направит на развитие транспортной системы, +16% к 2025 году. Траты на метро из этого составляют 32 млрд рублей. Расходы на АИП вырастут уже в 2026 году, уточнил господин Корабельников, а в последующие два года пройдет плановое увеличение средств на программу примерно на 20 млрд рублей ежегодно.

Дефицит городского бюджета в 2026 году с учетом доходов и расходов составит 188 млрд рублей, то есть на 65 млрд больше, чем в 2025 году. При этом в следующие три года Смольный прогнозирует его сокращение: в 2027 году — до 125 млрд рублей, в 2028-м — до 70 млрд рублей. Для покрытия дефицита Петербург планирует выходить на рынок и активно внедрять казначейские инвестиционные кредиты.

