Автомобили Haval и Tenet допустят к использованию в такси

Минпромторг дополнит список автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси, брендами Haval и Tenet, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства. Как сообщили в Минпромторге, перечень планируется дополнить до вступления в силу требований к локализации 1 марта 2026 года. Список также будет расширен за счет автомобилей, выпускаемых на «Автоторе», добавили в министерстве.

В первичный список автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси, вошло 20 моделей шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Перечень, отмечали в Минпромторге, будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов и машин, производство которых будет налажено в рамках специальных инвестиционных контрактов «с учетом обязательств по углублению локализации». О том, что бренды Haval и Tenet могут появиться в следующей редакции перечня, ранее сообщал источник “Ъ”.

