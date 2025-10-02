Суд отложил просьбу бывшего руководителя «Теплоэнерго»

В Нижегородском райсуде до 14 октября отложили слушания по уголовному делу бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, обвиняемого в злоупотреблениях при закупках компании. Как писал «Ъ», во время предварительного расследования он просидел предельный годовой срок в СИЗО, был освобожден, и тут же снова задержан по выходу из тюрьмы. Затем его повторно арестовали по еще одному эпизоду обвинения во вновь возбужденном уголовном деле.

Защита Илья Халтурина считает, что в нижегородском управлении СКР искусственно разделили аналогичные эпизоды, чтобы снова заключить бывшего управленца под стражу. В середине сентября обвиняемый заявил ходатайство о возврате в прокуратуру своего уголовного дела для его соединения с дополнительным эпизодом. Если суд примет такое решение, то бывшего руководителя «Теплоэнерго» надо освобождать.

Гособвинитель сообщил, что надо подождать еще немного, так как следователь СКР обещал скорейше завершить расследование второго уголовного дела к середине октября. Поэтому, по мнению прокуратуры, целесообразнее будет объединять два дела не на следствии, а уже в суде, когда второе поступит. Рассматривающий первое дело судья отметил, что возврат дела прокурору может быть обжалован прокуратурой в апелляции, что затянет сроки рассмотрения. Кроме того, после завершения второго расследования следователь обязан ознакомить Илью Халтурина с его материалами — это также займет какое-то время. В результате суд не стал принимать сторону ни защиты, ни обвинения, а решил еще подумать над разрешением ситуации с повторно арестованным экс-директором «Теплоэнерго».

Иван Сергеев