Котлы, трубы и тюремные решетки

В Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода состоялось первое заседание по уголовному делу бывшего руководителя АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. Его обвиняют в превышениях должностных полномочий при заключении и исполнении договоров с подрядчиками «Теплоэнерго». Зачитать обвинительное заключение господину Халтурину не успели. Он попросил вернуть дело прокурору и соединить с дополнительным эпизодом, по которому бывшего управленца в июле арестовали после выхода из СИЗО. Если уголовные дела бывшего топ-менеджера объединят в одно, его могут выпустить из-под стражи. Прокуратура взяла паузу, чтобы сформировать свою позицию по заявленному ходатайству о возврате дела. Новое заседание суда состоится в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. Его обвинили в трех эпизодах превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной и личной заинтересованности. Как писал «Ъ», руководителя теплоснабжающей компании арестовали в июле 2024 года. Спустя год предельного содержания под стражей по тяжкому обвинению его освободили из СИЗО. У выхода из следственного изолятора только что освободившегося управленца ждали сотрудники ФСБ.

Они задержали Илью Халтурина, после чего следователь предъявил ему дополнительный эпизод, и Московский райсуд заново арестовал обвиняемого до 22 сентября.

Первое предъявленное Илье Халтурину обвинение касается взаимоотношений «Теплоэнерго» с подрядчиками. По данным прокуратуры, в конце 2023 года гендиректор для «создания видимости своей результативной деятельности, сохранения должностного положения и стабильно высокой зарплаты» незаконно распорядился без проведения торгов заключить с ООО «Теплоэнергоремонт НН» (дочернее общество «Теплоэнерго») договор по корректировке проекта на модернизацию Нагорной теплоцентрали. Следствие подсчитало, что в итоге государству был причинен ущерб на сумму свыше 8,9 млн руб.

Также Илью Халтурина обвинили в том, что в апреле 2024 года он решил увеличить должностной оклад директору «Теплоэнергоремонта НН» Якову Гиркину, которого в тот момент судили за превышение полномочий. Следователи считают, что за счет повышения зарплаты Гиркин оплачивал услуги адвокатов, получив в итоге условный срок. В прокуратуре считают, что несогласованное повышение зарплаты директору «Теплоэнергоремонта НН» нанесло «Теплоэнерго» ущерб в 400 млн руб.

Третий эпизод в обвинении касается договора подряда на ремонт сетей с ООО «Строительные технологии», заключенного в 2023 году. Директор этой фирмы в прошлом имел судимость за экономическое преступление и не мог выступать подрядчиком у АО «Теплоэнерго». Кроме того, Илья Халтурин, по версии следствия, не стал своевременно взыскивать неустойку по договору с фирмой на общую сумму свыше 3 млн руб.

По словам адвоката Андрея Наумова, по всем этим обвинениям Илья Халтурин уже отбыл под арестом предельно допустимый срок предварительного заключения.

Сам подсудимый во время судебного заседания рассказал, что срок расследования по его уголовному делу истек в июле. Однако после его выхода из СИЗО следствие возбудило еще одно дело, касающееся тех же подрядчиков и событий, из-за которых он уже пробыл год под арестом. «Поэтому я прошу вернуть поступившее в суд уголовное дело прокурору для соединения с новым эпизодом»,— говорит господин Халтурин. Его адвокат добавил, что по рассматриваемому делу следователь избирал Илье Халтурину подписку о невыезде после освобождения. «Но он не вышел окончательно, поскольку ему вменили аналогичный эпизод. Это два идентичных контракта, заключенных с разницей в несколько дней»,— отметил защитник.

Представитель прокуратуры, выслушав заявления Ильи Халтурина и его защиты, попросил у суда время на то, чтобы внимательно изучить ходатайство о возврате уголовного дела в прокуратуру. После этого прокуратуре понадобится время на то, чтобы сформулировать свою позицию по возможному объединению всех эпизодов в одно уголовное дело.

Судья Алексей Ползунов решил отложить слушание дела. Следующее заседания суда должно состояться 2 октября. Если защита обвиняемого добьется решения о соединении уголовных дел, может возникнуть ситуация, что Илью Халтурина освободят из-под стражи и изберут ему более мягкую меру пресечения.

Роман Кряжев