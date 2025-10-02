Медики оказывают помощь пострадавшим в перестрелке у школы в Дагестане

Врачи оказывают помощь раненым в перестрелке в Унцукульском районе, сообщает пресс-служба минздрава республики Дагестан.

Ранения получили трое мужчин, их доставили в Унцукульскую центральную районную больницу. По данным ведомства, всем пострадавшим проводятся срочные операции. В район прибыли специалисты Дагестанского центра медицины катастроф, включая абдоминального и сосудистого хирургов. В больнице заявили, что располагают необходимым оборудованием и кровью для переливания.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», перестрелка произошла около 10:30 утра, ее обстоятельства выясняют силовые структуры.

Станислав Маслаков