Оптовая цена на бензин АИ-95 превысила 80 тыс. рублей за тонну

Биржевая стоимость бензина марки АИ-95 в опте достигла 80 тыс. руб. за тонну. Это следует из данных торгов на Петербургской бирже.

По состоянию на 14:40 мск цена растет на 0,08%. Последний раз биржевая цена на АИ-95 превышала 80 тыс. руб. за тонну 5 сентября. Затем стоимость перешла к снижению, упав 15 сентября до 78,7 тыс. руб. за тонну.

Цена на бензин марки АИ-92 растет на 0,19%, до 73,8 тыс. руб. за тонну.

О мерах поддержки топливного рынка в России — в материале «Ъ» «С горючим участием».