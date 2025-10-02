Правительство списало 1,8 млрд рублей долга Архангельской области

Правительство РФ списало 1,8 млрд рублей долга Архангельской области. Соответствующее распоряжение от 30 сентября появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Распоряжение выпущено в соответствии с 16 статьей закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Согласно документу, долги списали также двум другим регионам: 4,8 млрд рублей Ульяновской области и 188 млн рублей Республике Адыгея.

В феврале 2025 года правительство РФ определило параметры списания регионам 1,1 трлн руб. бюджетных кредитов, предоставленных им ранее федеральным центром. Эта сумма может быть «прощена» им лишь при условии целевого использования высвобождающихся средств: половину субъектам РФ предписано направить на ЖКХ, половину — на целый ряд значимых для государства направлений, включая реализацию новых инвестиционных проектов.

О механизме списания — в материале «Ъ» «Бюджетным кредитам переопределили цель».

Артемий Чулков