Тайвань отверг предложение о переносе половины производства чипов в США

Тайвань не примет предложение Белого дома о переносе половины своего производства чипов в США, заявила вице-премьер страны Чэн Ли-цзюнь. Ее слова передает местное информагентство CNA.

По словам представительницы Тайваня на переговорах с США, тема совместного производства полупроводников даже не обсуждалась. Вице-премьер объяснила, что торговая сделка сейчас строится вокруг снижения тарифных ставок. На данный момент остров обложен 20-процентными пошлинами.

О разделении производства чипов «50 на 50» между США и Тайванем говорил на прошлой неделе американский министр торговли Говард Лютник в эфире NewsNation. Он заявил, что Вашингтон провел с Тайванем переговоры на эту тему, а также отметил, что на данный момент США покупают у республики 95% задействованных в производстве чипов.