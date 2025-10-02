МИД РФ: для завершения конфликта Украина должна признать территориальные реалии

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для завершения конфликта Украине необходимо признать современные территориальные реалии, а также отказаться от претензий на членство в НАТО.

«Если в Киеве действительно хотят закончить конфликт, они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, нужно вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО, отказаться от нацистской идеологии и, конечно, соблюдать права человека»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в последнее время по вине Украины возникла пауза в переговорном процессе. Последняя встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле 23 июля, но помимо обмена военнопленными договоренностей стороны не достигли. Обсуждать территориальные вопросы президент Украины Владимир Зеленский готов только с президентом России Владимиром Путиным, но не на уровне делегаций. При этом в Кремле такие контакты считают преждевременными.

