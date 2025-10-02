В Челябинске ищут подрядчика для разработки проекта реконструкции цирка

Федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» объявило аукцион на разработку проекта реконструкции челябинского цирка. Начальная цена контракта составляет почти 73 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания на земельном участке площадью 25,6 тыс. кв. м и в здании цирка площадью 12,6 тыс. кв. м, которое построили в 1979 году. Проект предполагает создание генерального плана объекта, архитектурно-планировочных и интерьерных решений, в том числе для ремонта фасада. Разработчик обязуется также описать, как необходимо устранить последствия физического и морального износа здания, какие конструкции и системы нужно заменить или модернизировать. Техническая документация должна соответствовать современным строительным, пожарным нормам и требованиям к проектированию помещений для содержания животных. На прилегающей территории нужно предусмотреть озеленение. Срок окончания работ — 350 рабочих дней с даты подписания контракта. Подрядчик должен в том числе получить положительное заключение государственной экспертизы.

Договор финансируется за счет субсидий из бюджета Челябинской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 октября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле законодательное собрание Челябинской области утвердило поправки по увеличению расходов бюджета на 2025 год, в том числе включило в них 80 млн руб. на доработку проекта реконструкции цирка.

Челябинский государственный цирк закрыли на реконструкцию в мае 2019 года. Росгосцирк выделил на ремонт 600 млн руб. Изначально планировалось завершить работу к началу 2021 года, но сроки неоднократно переносили, ссылаясь на коронавирусные ограничения, изменения федерального законодательства и дефицит финансирования.

Виталина Ярховска