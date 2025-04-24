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На корректировку проекта реконструкции челябинского цирка направят 80 млн рублей

Законодательное собрание Челябинской области утвердило поправки по увеличению расходов бюджета на 2025 год. Дополнительные средства в размере 80 млн руб. направят на доработку проекта реконструкции цирка в региональном центре. Внесение изменений в закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов приняли депутаты очередном заседании заксобрания.

Также планируется дополнительно выделить 89,7 млн руб. на оказание адресной медицинской помощи и социальной поддержки населения региона, организацию в сфере спорта, культуры, образования и молодежной политики, 50 млн руб. — на ремонт реконструкцию мест захоронения и памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Курской области 6 млн руб. — на финансовую помощь субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от паводка.

Кроме того, в бюджет включили дополнительные поступления из федерального бюджета в размере 444,5 млн руб. Из них 280 млн направят на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения, 164,5 млн — на модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

С учетом изменений расходы областного бюджета на 2025 года увеличились до 364,5 млрд руб., доходы — до 307,5 млрд руб. Дефицит не изменился — 57 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», выделение дополнительных средств из бюджета Челябинской области инициировано губернатором Алексеем Текслером. В настоящий момент достигнута договоренность в Росгосцирком о возобновлении реконструкции челябинского цирка после обновления проектно-сметной документации.

Челябинский государственный цирк был закрыт на реконструкцию в мае 2019 года. Росгосцирк выделил на ремонт 600 млн руб. Изначально планировалось завершить работу к началу 2021 года, но сроки неоднократно переносили, ссылаясь на коронавирусные ограничения, изменения федерального законодательства и дефицит финансирования.

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