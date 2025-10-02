Вадим Епанчинцев уволен с поста главного тренера хоккейного клуба «Сибирь»

Новосибирский клуб FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» уволил главного тренера Вадима Епанчинцева. В сообщении пресс-службы сказано, что решение расстаться с 49-летним специалистом было принято «в связи с неудовлетворительными результатами команды».

По информации ТАСС, пост вскоре может занять 55-летний Вячеслав Буцаев, последним клубом которого был астанинский «Барыс». Неназванный источник сообщил агентству, что новосибирцы ведут «переговоры о подписании с ним контракта до конца сезона», а «договоренность может быть достигнута сегодня вечером или в четверг».

«Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с восемью очками в десяти матчах. Она проиграла три последние встречи.

Вадим Епанчинцев возглавил «Сибирь» в 2024 году. Под его руководством в прошлом сезоне КХЛ команда с седьмого места вышла в play-off, где уступила в стартовом раунде будущему полуфиналисту уфимскому «Салавату Юлаеву».

Арнольд Кабанов