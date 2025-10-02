Новые банкноты номиналом 500 руб. появятся в обращении не раньше 2027 года

Банк России планирует выпустить обновленную банкноту номиналом 500 руб. во втором полугодии 2026 года. В обращение купюра поступит не ранее 2027 года. Об этом сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.

«Банкам потребуется время на то, чтобы донастроить свои банкоматы и другое оборудование для работы с новой банкнотой,— приводит пресс-служба Банка России слова господина Белова.— На это уходит год-полтора».

Старые 500-рублевые банкноты будут использоваться наравне с обновленными купюрами и выходить из оборота постепенно, по мере естественного износа. «В какой-то момент времени мы придем к тому, что в обороте останутся только новые банкноты,— добавил Сергей Белов.— Но это произойдет нескоро».

На новой купюре будут изображены символы Северо-Кавказского федерального округа и Пятигорска. 1 октября началось голосование по выбору окончательного дизайна. Итоги подведут 14 октября.