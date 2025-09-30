Онлайн-голосование по новому дизайну 500-рублевой купюры начнется 1 октября

Банк России представил символы, которые войдут в дизайн новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам. Общественное онлайн-голосование по выбору окончательного дизайна стартует 1 октября в 10:00 мск на сайте регулятора.

«Как и в предыдущем случае, мы просили сначала экспертов региональной рабочей группы составить список узнаваемых символов, которые могли бы украсить банкноту»,— рассказала госпожа Набиуллина (цитата по «РИА Новости»). Она уточнила, что для оформления купюры были отобраны 16 символов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и пять символов города Пятигорска.

Из объектов Пятигорска самыми популярными, по мнению экспертов, стали Лермонтовская галерея, скульптура Орла на горе Горячей и беседка «Эолова арфа», всего СКФО — Эльбрус, Дербентская крепость, а также башенные комплексы в Ингушетии (Вовнушки и Эрзи).

Итоги голосования по дизайну 500-рублевой купюры подведут через две недели — 14 октября в 12:00 мск.