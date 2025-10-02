Самый дорогой билет на финал чемпионата мира по футболу стоит больше $6 тыс.

Стоимость билетов на финал чемпионата мира по футболу, который состоится 19 июля 2026 года на MetLife Stadium в штате Нью-Джерси, установлена в диапазоне от $2 030 до $6 370, сообщает портал The Athletic, со ссылкой на болельщиков, выигравших лотерею и получивших возможность приобрести билеты в день открытия продаж.

Билеты на все матчи мирового первенства поделены на четыре категории. В высшую категорию, как правило, попадают все места нижних ярусов стадионов и большая часть мест вторых ярусов, во вторую — по большей части места верхних ярусов вдоль боковых линий, в третью — места верхних ярусов за воротами, в четвертую — самые удаленные места (верхние ряды или угловые секции на верхних ярусах).

Цены на матч открытия чемпионата мира, который пройдет 11 июня в Мехико, — от $370 до $1 825, на стартовый матч с участием сборной США в Лос-Анджелесе — от $560 до $2 735. При этом стартовая цена самых дешевых билетов на большинство матчей группового этапа — $60. Четвертьфиналы получится, посетить, выложив не менее $275 (цены варьируются в зависимости от города), полуфиналы — не менее $420.

Продажа билетов проходит в несколько этапов. На первом из них возможность купить билеты на сутки открылась победителям лотереи, в которой приняли участие около 4,5 млн человек. Сколько их, не уточняется, The Athletic пишет, что это «сравнительно небольшое число» болельщиков. Второй этап начнется 27 октября, третий — уже после жеребьевки (тогда билеты на потенциально более популярные матчи возрастут в цене, и наоборот).

Арнольд Кабанов