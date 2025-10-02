МИД РФ: возобновление санкций ООН против Ирана юридически ничтожно

Возобновление санкций Совбеза ООН в отношении Ирана по инициативе Великобритании, Франции и Германии («евротройка») не имеет законных оснований и мешает решению иранской ядерной проблемы путем переговоров. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, действия европейских стран и результаты их обсуждений «юридически ничтожны».

«Несостоятельное в правовом и процедурном плане действие европейцев по так называемому snapback (механизм возобновления санкций Совбеза ООН против Ирана.— ‘’Ъ’’) — это проблема, мешающая поиску переговорных решений, позволявших на основе тщательно выверенного баланса интересов устранить любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома при должной опоре на международное право и учете интересов Тегерана»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Великобритания, Франция и Германия сами постоянно нарушали резолюцию 2231, которая предусматривает механизм snapback. В частности, подчеркнула Мария Захарова, они не выполняли свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД; ядерная сделка). «Кроме того, европейцы сознательно пошли в обход согласованных требований Совбеза ООН о порядке запуска упомянутого механизма»,— заявила представитель российского МИДа.

СВПД, или ядерная сделка с Ираном, была подписана в 2015 году при участии России, Китая, Великобритании, Германии, Франции, США. В 2018 году США вышли из соглашения, а через год Иран постепенно начал отказываться от выполнения некоторых обязательств. Именно этим «евтротройка» обосновала возобновление санкций. Россия и Китай выступали против применения snapback.

Лусине Баласян