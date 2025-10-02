Захарова: Чехия официально не уведомляла РФ о запрете на въезд по диппаспортам

Власти Чехии не отправили официальное уведомление России о запрете на въезд по служебным и дипломатическим паспортам. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видели это сообщение, мы его зафиксировали, но до настоящего момента никаких официальных уведомлений, вы не поверите, от чешской стороны не поступало»,— заявила Мария Захарова на брифинге. Дипломат отметила, что Москва всегда дает адекватный ответ на любую «недружественную акцию», и Прага должна это понимать.

30 сентября в России прекратили работу все чешские визовые центры. Теперь заявления на визу нужно подавать в консульский отдел посольства в Москве. В тот же день глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о запрете на въезд в страну россиян с дипломатическими и служебными паспортами. Ограничения будут действовать во всех международных аэропортах на территории республики.