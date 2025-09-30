Чехия закрыла все визовые центры в России

Чешские визовые центры в России прекратили работу, и теперь заявления на визы нужно подавать в консульский отдел посольства Чехии в Москве. Информация об этом размещена на сайте визового центра.

Последний день приема заявлений в региональных центрах был 26 сентября, а в Москве — 29 сентября 2025 года. Теперь все обращения будут рассматриваться только в консульском отделе посольства Чехии в Москве. Заявления, поданные через визовые центры до их закрытия, будут обработаны и отправлены заявителям обычным способом.

25 сентября посольство Чехии в России опровергло слухи о выдаче туристических виз россиянам под видом другой цели поездки. В 2022 году Чехия прекратила выдачу туристических виз гражданам России.