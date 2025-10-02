Жителю Энергодара дали 12 лет строгого режима за шпионаж в пользу СБУ

Запорожский областной суд приговорил жителя Энергодара к 12 годам в колонии строгого режима за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) координат подразделений российской армии. Об этом сообщили «Ъ» в прокуратуре Крыма.

По информации надзорного ведомства, в 2022 году житель Энергодара был завербован представителем военной контрразведки СБУ и получил задание собирать секретные данные о местах дислокации и маршрутах подразделений российской армии, участвующих в специальной военной операции. Позже мужчину задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбудив против него уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Ранее Севастопольский городской суд приговорил жителя Феодосии Николая Давыдченко к 17 годам в тюрьме строгого режима и штрафу по делу о госизмене. Крымчанин пытался заложить самодельную бомбу возле автодороги Ялта—Севастополь.

Александр Дремлюгин, Симферополь