Задержанному с бомбой крымчанину дали 17 лет по делу о госизмене

Севастопольский городской суд приговорил крымчанина к 17 годам в колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом "Ъ" сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.

Как утверждает следствие, 59-летний житель Феодосии Николай Давыдченко был завербован СБУ три года назад. По заданию кураторов он достал из тайников на кладбище элетродетонатор и более килограмма бризантного взрывчатого вещества. Из них мужчина смастерил самодельную бомбу. В июле 2024 года он спрятал ее возле трассы Ялта — Севастополь, но привести в действие взрывной механизм не успел, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.

Помимо госизмены (ст. 275 УК РФ), феодосийцу инкриминировали незаконное хранение взрывчатых веществ (п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Суд признал его виновным по всем статьям. Помимо заключения, ему назначено ограничение свободы сроком на 1 год и штрафом в 600 тыс. руб.

В августе в Севастополе по делу о госизмене приговорили к 12 годам мать и дочь. По версии следствия, они передавали фотографии российских военных объектов украинской разведке.

Александр Дремлюгин, Симферополь