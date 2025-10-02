Токаев и Дуров обсудили сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Стороны обсудили сотрудничество в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Господин Токаев «высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки» Казахстана, следует из пресс-релиза. Предприниматель рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах совместных проектов в сфере ИИ. Встреча состоялась на международном форуме Digital Bridge 2025 в Астане.

Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в международном центре искусственного интеллекта в Астане AIem.Ai. Запуском проекта занимается Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. По словам бизнесмена, разрабатываемая Telegram технология позволит более 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будет генерировать децентрализованная компьютерная система.