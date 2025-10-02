Дуров анонсировал открытие ИИ-лаборатории в Астане

В Астане откроется ИИ-лаборатория, первым проектом в ней станет коллаборация между Telegram и суперкомпьютерным кластером Казахстана. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова

«Я очень горд, что сегодня могу объявить об открытии ИИ-лаборатории именно в этом здании, в Alem AI (здание международного центра искусственного интеллекта в Астане.—"Ъ")»,— заявил господин Дуров во время выступления на пленарной сессии форума Digital Bridge (цитата по NUR.KZ). Он отметил, что новый проект запустит Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Последние несколько месяцев Telegram разрабатывал новую технологию, в которой пересекаются блокчейн и искусственный интеллект, рассказал Павел Дуров. По его словам, инновация позволит более 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будет генерировать децентрализованная компьютерная система в частном порядке.