Сборная мира КХЛ не сыграет на Кубке Первого канала

Сборная легионеров FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), принимавшая участие в Кубке Первого канала в 2024 году, на этот раз не сыграет на турнире, сообщила пресс-служба лиги.

В релизе отмечается, что это совместное решение КХЛ и Федерации хоккея России. Причины не сообщаются.

Очередной Кубок Первого канала пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске в декабре 2025 года. Победителем прошлого розыгрыша стала команда «Россия 25», второе место заняла сборная Белоруссии, третье — команда легионеров КХЛ, четвертое — сборная Казахстана.

Арнольд Кабанов