Начальника МЧС Кабардино-Балкарии задержали по подозрению во взятке

Задержан начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии генерал-майор Михаил Надежин по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей, пишет ТАСС.

По данным правоохранителей, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с региональным управлением УЭБиПК задержали Михаила Надежина утром в его доме. Начались обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Следствие считает, что Михаил Надежин взял деньги у предпринимателя Анзора Ногмова и за это согласился без фактических проверок подписывать документы о пожарной безопасности для объектов в промышленной и топливно-энергетической сферах. Он подписывал договоры на аварийно-спасательные работы, планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий, не проводя реальные обследования зданий.

Михаил Надежин возглавлял Главное управление МЧС КБР с 2014 года, в 2019 году получил звание генерал-майора внутренней службы, награждён медалью «За спасение погибавших».

Станислав Маслаков