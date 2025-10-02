Петербургский депутат предложил сделать женские туалеты вдвое больше мужских

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился в департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ с предложением ввести нормы, согласно которым в женских общественных туалетах должно быть не менее чем вдвое больше санитарных приборов, чем в мужских. Об этом законодатель сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Поводом для обращения, по словам господина Цивилева, стали жалобы жительниц и гостей Северной столицы на очереди в санузлы в культурных учреждениях. «Во время антрактов или пиковых нагрузок женщины вынуждены тратить до 15-20 минут на ожидание, в то время как мужские санузлы остаются практически свободными»,— пишет он.

Сейчас, если иное не предусмотрено заданием на проектирование, соотношение количества санитарных приборов принимается как 1:1. Эта практика игнорирует физиологические особенности женщин, их социальную роль, связанную с сопровождением детей и пожилых родственников, и наличие писсуаров в мужских туалетах, считает Алексей Цивилев.

По мнению депутата, такая ситуация приводит к фактической дискриминации по признаку пола и снижает общее качество городской среды. Помимо изменения соотношения санитарных приборов, законодатель предлагает Минстрою ввести обязательный расчет пропускной способности санузлов для всех объектов с одновременным пребыванием от 500 человек и разработать методические рекомендации по перепланировке и модернизации туалетов в существующих зданиях.

Артемий Чулков