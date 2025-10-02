Prinzip вложит 3 млрд рублей в строительство отеля с термами в Екатеринбурге

В строительство отеля в Екатеринбурге с термальным комплексом возле «Екатеринбург-ЭКСПО» инвестируют около3 млрд руб., сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

В отеле будет 120 номеров, будет создано 112 новых рабочих мест. Концепция проекта уже разработана, строительство отеля начнется в третьем квартале 2026 года — им займется уральский застройщик «Бэст-строй» группы компаний Prinzip. Соглашение о реализации проекта правительство региона и застройщик подписали на форуме 100+ TechnoBuild, позднее будет подписан договор. «Мы заинтересованы в повышении турпотока на Средний Урал — самобытный, живописный, в то же время деловой и культурный регион»,— сказал губернатор.

Напомним, компания Prinzip представила проект отеля на 100+ TechnoBuild, реализовать его планируется в 2029 году. Ранее сообщалось, что строительством объекта займется «Космос Отель Групп» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова), завершить работы планировалось в 2023 году.

Ирина Пичурина