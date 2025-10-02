На Дону ПСК по автокредитам снизилась на 0,5%

В августе 2025 года полная стоимость автокредита (ПСК) в Ростовской области снизилась до 18,9%, что на 0,5% меньше аналогичного показателя в июле, когда он составлял 19,4%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В регионе показатель уменьшился в соответствии с тенденцией, характерной для всей России. В августе среднерыночная процентная ставка по автокредитам снизилась до 18,3%, достигнув минимального значения за последний год. По сравнению с прошлым годом, этот показатель уменьшился на 4%.

По данным экспертов, этот показатель падает седьмой месяц подряд после практически девятимесячного периода увеличения.

Ростовская область среди 30 регионов с наибольшим объемом автокредитования занимает 13-е место по уровню ПСК. Самые низкие значения в августе были зарегистрированы в Рязанской области (15,3%) и Санкт-Петербурге (15,5%), а самые высокие — в Иркутской (21,7%) и Челябинской (20,5%) областях.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что летом 2025 года в Ростовской области уровень одобрения заявок на автокредиты для новых машин вырос на 5 процентных пунктов до 63%, а средняя сумма займа увеличилась на 336 тыс. руб. до 1,7 млн руб.

Наталья Белоштейн