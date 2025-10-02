Суд разрешил сургутянке провести ЭКО от погибшего на СВО

Верх-Исетский районный суд разрешил жительнице Сургута Марии Соколовой провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с материалом погибшего гражданского супруга, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ

Истец Мария Соколова настаивала на праве завершить процедуру ЭКО, которая была начата с ее гражданским супругом Вадимом Алешиным, участником специальной военной операции (СВО). Он погиб в Луганской области до завершения процедуры, поэтому для использования криоконсервированного материала потребовалось решение суда.

Биоматериалы хранятся в Клиническом институте репродуктивной медицины в Екатеринбурге, процедуру готовы оплатить благотворители медицинского центра. Против этого не возражают ни клиника, ни родители погибшего.

Ранее суд отложил заседание, поскольку посчитал нужным узнать мнение дочери Вадима Алешина. Как рассказала на сегодняшнем заседании адвокат Юлия Липинская, на извещение о судебном заседании наследники не ответили.

Анна Капустина