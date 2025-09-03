Ребенок скажет за ребенка

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать иск Марии Соколовой к клинике репродуктивной медицины. Истец требует провести экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с использованием биоматериала ее гражданского мужа, погибшего на специальной военной операции (СВО). Представители клиники готовы осуществить процедуру, однако не могут этого сделать без соответствующего решения суда. Судебное разбирательство отложили, чтобы привлечь к делу несовершеннолетнюю дочь погибшего от другого брака в качестве третьей стороны. Адвокат считает, что мнение дочери не должно повлиять на решение суда, поскольку наследники не могут распоряжаться биоматериалом.



В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 3 сентября должен был приступить к рассмотрению иск жительницы Сургута Марии Соколовой к ООО «Клинический институт репродуктивной медицины». Госпожа Соколова требует разрешить ей использовать биоматериал ее гражданского мужа, погибшего на специальной военной операции, для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Как рассказала «Ъ-Урал» Мария Соколова, она познакомилась со своим возлюбленным в 2020 году в интернет-игре. Он жил в Москве, однако они постоянно созванивались и переписывались, приезжали друг к другу и вместе ездили отдыхать. После начала СВО мужчину призвали в зону боевых действий. В его отпуск в апреле 2025 года они обратились в клинику репродуктивной медицины в Екатеринбурге для процедуры ЭКО.

Процедура оплодотворения должна была пройти в июне, но в начале месяца женщина узнала, что ее гражданский супруг погиб. В итоге ей отказали в процедуре, поскольку для каждого этапа ЭКО необходимо согласие обоих участников, несмотря на то что мужчина передавал доверенность на использование своего биоматериала. Родители погибшего согласны на проведение процедуры даже после смерти сына, сообщила госпожа Соколова.

Заместитель генерального директора «Клинического института репродуктивной медицины» Татьяна Лисовская пояснила «Ъ-Урал», что клиника не против продолжить процедуру, однако не может этого сделать без соответствующего решения суда.

«Согласно приказу №803 Министерства здравоохранения о порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, изъять из криобанка половые клетки может только пациент, которому принадлежат эти половые клетки. При жизни он дал всевозможные согласия на использование своего материала, однако сейчас он в любой момент теоретически мог бы их отозвать»,— сказала госпожа Лисовская.

Она добавила, что это первый подобный случай в практике клиники.

Адвокат истца Юлия Липинская отметила, что наследники не могут распоряжаться биоматериалом, поэтому права распоряжаться им нет и у родителей, и не было бы в случае заключения официального брака у супруги. По словам адвоката, в России есть практика по нескольким подобным делам, когда возможность сделать ЭКО отстаивали супруги погибших, тогда суд вставал на их сторону. Однако это первое дело в РФ, в котором брак заключен не был.

Во время первого заседания 3 сентября судья обратила внимание, что в деле не отражена позиция 15-летней дочери погибшего, которая родилась в первом браке. Судья посчитала, что вынесенное по этому вопросу решение может затронуть права ребенка, поэтому стоит узнать и ее мнение.

Как пояснила госпожа Липинская, во время подготовки к делу сторона не знала, кто входит в число наследников мужчины, однако суд затребовал нотариальные документы о наследстве, в которых и была указана дочь.

«Если (в результате ЭКО — «Ъ-Урал») родится ребенок, то у него могут возникнуть те же права, которые сейчас есть у других наследников. Мы считаем, что их мнение не может повлиять на решение суда и надеемся на положительное решение суда и рассчитываем, что разрешение нам дадут, а все остальные вопросы — уже после»,— сказала она.

Рассмотрение дела отложено до 2 октября из-за привлечения третьей стороны. Представлять интересы несовершеннолетней дочери будет ее законный представитель.

Анна Капустина