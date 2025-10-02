Украинской взрывчатке ищут применение

Отношения между Тбилиси и Киевом могут ухудшиться еще больше: грузинские власти обвинили Украину в попытке организации теракта либо в самой Грузии, либо в России. Заявление прозвучало после того, как местные спецслужбы изъяли несколько килограммов гексогена из машины, которая следовала с Украины в РФ транзитом через Европу, Турцию и Грузию. Посольство Украины в Тбилиси заявило в ответ на обвинения лишь то, что никакой официальной информации от грузинской стороны не получало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Mdzinarishvili / Reuters Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

О том, что автомобиль Mercedes-Benz со взрывчаткой, остановленный 10 сентября на грузино-турецкой границе, следовал с Украины транзитом через несколько государств, глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Мамука Мдинарадзе сообщил в среду, 1 октября. «Мы работаем над двумя версиями. Согласно одной, гексоген должен был остаться в Грузии. Согласно другой — проследовать в Россию»,— заявил господин Мдинарадзе в эфире телеканала «Имеди».

Приоритетной, по словам главы СГБ, считается версия, согласно которой злоумышленники планировали устроить взрыв в самой Грузии — в ходе намеченной на 4 октября массовой оппозиционной акции.

При этом господин Мдинарадзе отметил, что при обоих сценариях «опасность (для Грузии.— “Ъ”) была реальной»: даже если взрыв планировался в России, Москва бы жестко отреагировала на то, что закавказская республика оказалась транзитным коридором для взрывчатки.

Именно так произошло 18 августа, когда ФСБ РФ изъяла взрывчатку из автомобиля, следовавшего через Грузию. Сразу после этого инцидента тогдашний руководитель СГБ Грузии Анри Оханашвили подал в отставку без объяснения причин, и на этот пост был назначен Мамука Мдинарадзе — бывший вице-спикер парламента, пользующийся особым доверием премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Грузинские эксперты предполагают, что отставка Оханашвили могла быть связана с негласными обязательствами Тбилиси перед Москвой. «Грузия обещала России, что будет безусловно и безоговорочно пресекать любые попытки ее использования для диверсий на российской территории»,— заверил “Ъ” аналитик ресурса Nation.ge Давид Авалишвили. По его мнению, это обязательство — «фундамент, на котором Москва строит отношения с Тбилиси, включая экономическое сотрудничество и стабильность на разделительных линиях Грузии с ее бывшими автономиями — Абхазией и Южной Осетией».

Говоря о подробностях спецоперации 10 сентября, Мамука Мдинарадзе также сообщил в интервью телекомпании «Имеди», что сотрудники его ведомства совместно с полицией арестовали двух граждан Украины.

Один из задержанных, водитель автомобиля, признался, что планировал передать привезенное с Украины взрывчатое вещество второму задержанному украинцу, который дожидался его в Тбилиси.

Ранее, говоря об августовском и сентябрьском инцидентах, представители правящей партии «Грузинская мечта» неоднократно обращали внимание на один аспект: пост заместителя главы контрразведки Украины занимает бывший замглавы МВД Грузии Гия Лордкипанидзе, против которого на родине возбуждено уголовное дело за должностные преступления. В Тбилиси предполагают, что он может играть ключевую роль в подготовке подобных схем.

Украина ответила на все обвинения коротким заявлением диппредставительства в Тбилиси о том, что украинские дипломаты не получали официальной информации от грузинских коллег о произошедшем 10 сентября.

Примечательно, что сейчас у Украины в Грузии нет посла: он был отозван президентом Владимиром Зеленским еще в 2022 году, когда правительство закавказской республики запретило вылет чартерному борту с грузинскими бойцами, которые, по их утверждению, летели на Украину «для обороны Киева». Тогда президент Зеленский назвал позицию грузинского руководства «аморальной».

Георгий Двали, Тбилиси