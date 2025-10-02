В Ленобласти ввели стипендию в 3 тыс. рублей для одаренных сирот-студентов колледжей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении стипендии в 3 тыс. рублей для одаренных студентов, получающих среднее профессиональное образование, которые остались без попечения родителей. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Сейчас в списке получателей выплаты 86 студентов из Волховского многопрофильного техникума, Приозерского политехнического колледжа, Гатчинского педколледжа им. К.Д. Ушинского, Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, ЛГУ им. А.С. Пушкина, Центра непрерывного профессионального медицинского развития и других учебных заведений Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по словам Александра Дрозденко, количество мест в техникумах и колледжах Ленинградской области к 2030 году должно увеличиться на 50%, а к 2035-му — вдвое.

Артемий Чулков