В Отрадном отключили водоснабжение из-за утечки
Леноблводоканал устраняет утечку на сетях водоснабжения в городе Отрадном. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, на время ремонта воду в городе отключили.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Сейчас в городе организован подвоз воды, уточнили областной администрации. К утру ремонт планируют завершить.
