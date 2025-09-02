В Отрадном отключили водоснабжение из-за утечки

Леноблводоканал устраняет утечку на сетях водоснабжения в городе Отрадном. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, на время ремонта воду в городе отключили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Леноблводоканала устраняют утечку на сетях водоснабжения в Отрадном

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области Сотрудники Леноблводоканала устраняют утечку на сетях водоснабжения в Отрадном

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Сейчас в городе организован подвоз воды, уточнили областной администрации. К утру ремонт планируют завершить.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водовод в Тосненском районе Ленобласти возобновил работу после аварии.