В Тюмени оштрафовали клинику, после лечения в которой умер пациент

Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал на 50 тыс. руб. клинику имплантологии «М-Вита» по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ за грубое нарушение лицензионных требований, следует из картотеки судебных дел. Решение не вступило в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Ранее после оказания медицинских услуг специалистами «М-Вита» скончался один из пациентов. Его смерть стала основанием для проверки, которая проходила с 10 по 23 июля. Росздравнадзор установил, что у клиники не было необходимого медицинского оборудования, а изделия для выполнения диагностики и лечения не были представлены в полном объеме. Также выявлено ненадлежащее проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. После этого ведомство подало иск к клинике в арбитражный суд.

Ирина Пичурина