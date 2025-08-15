В тюменской клинике, где умер пациент, нашли грубые нарушения

Росздравнадзор обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением к клинике имплантологии «М-Вита» в Тюмени о привлечении к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основанием для проверки стало требование областной прокуратуры после смерти пациента, который скончался после оказания медуслуг. В ходе проверок, проходивших с 10 по 23 июля, было установлено, что у клиники не было необходимого медицинского оборудования. Кроме того, изделия для выполнения диагностики и лечения не были представлены в полном объеме. Также выявлено ненадлежащее проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Напомним, зимой председателю СКР Александру Бастрыкину представили отчет о ходе расследования дела о смерти жителя в больнице Тобольска. СКР Тюменской области возбудил дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ирина Пичурина