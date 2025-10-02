МИД: Россия делает все для воссоединения детей с семьями во время конфликта

Россия делает все для возвращения детей к родным в условиях конфликта на Украине, заявила представитель МИД Мария Захарова. Москва поддерживает прямой контакт с Киевом по этому вопросу, добавила она.

«Такой механизм воссоединения семей давно налажен и успешно работает»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (трансляция велась на странице ведомства в ВК). Представитель МИД подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский «не может об этом не знать».

МИД России отрицает заявления Владимира Зеленского о том, что Украина вернула из России 1,6 тыс. детей. По мнению Марии Захаровой, украинские власти «разыгрывают "детскую карту"», так как данные о разыскиваемых на Украине несовершеннолетних не публикуются в открытом доступе.

В августе уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщала, что при посредничестве Катара с Украины в РФ была возвращена женщина с шестилетним сыном. Всего, по ее словам, с родственниками в России воссоединились 28 детей из 20 семей.