В Россию при посредничестве Катара возвращены двое детей

В Россию вернулась с Украины женщина с шестилетним сыном. Она уехала к родственникам в 2020 году, но позднее самостоятельно вернутся не смогла. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, в Россию вернулась из Испании 15-летняя россиянка. В 2022 году она уехала туда с территории Украины с родственниками. «Сопроводить ее в Россию близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы»,— написала госпожа Львова-Белова в Telegram-канале.

Катар оказал России помощь с логистикой, а также транспортными и другими расходами. Мария Львова-Белова выразила благодарность Международному комитету Красного Креста, представителям профильных ведомств и правоохранительным органам.

Всего с родственниками в России воссоединились 28 детей из 20 семей. С близкими на Украине и в третьих странах — 115 детей из 91 семьи, отметила госпожа Львова-Белова. 21 августа омбудсмен сообщала, что при посредничестве Катара российская сторона передала Украине трех детей.