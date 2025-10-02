Минимущества изымает участок и склад из-за КРТ в Автозаводском районе

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области намерено изъять участок и здание на улице Васнецова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки. Соответствующий приказ появился на сайте ведомства 2 октября 2025 года.

Фото: минимущества Нижегородской области

Участок площадью 5,4 тыс. кв. м., склад площадью 168 кв. м., а также ливневая канализация на семь кубометров принадлежат зарегистрированному в Нижнем Новгороде ООО «Москва Сити». Собственнику должны будут выплатить стоимость недвижимости за счет средств застройщика КРТ ООО СЗ «Альфа.Норма». В случае несогласия владельца передать недвижимость ее будут изымать через суд.

Как писал «Ъ-Приволжье», договор о комплексном развитии территории в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекта Бусыгина, а также Львовской и Дворовой заключили в начале 2025 года. Белгородская «Альфа.Норма» подняла цену лота почти в девять раз, до 130,5 млн руб.

Галина Шамберина