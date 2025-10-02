В Самарской городской думе определились с председателями комитетов

На первом заседании городской думы Самары восьмого созыва определились с председателями комитетов. Среди них оказались пять представителей «Единой России».

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Комитет по бюджету, налогам и экономике возглавил Юрий Левин. Комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям — Максим Максимов. Комитет по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии — Денис Купцов. Комитет по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту — Вячеслав Звягинцев. Комитет по местному самоуправлению — Андрей Шихторин. Руководить контрольным комитетом будет депутат от ЛДПР Наталья Бисярина.

Председателем гордумы Самары был избран Сергей Рязанов, представитель «Единой России».

Андрей Сазонов