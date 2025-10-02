Председателем городской думы Самары избран Сергей Рязанов

В Самаре проходит первое заседание городской думы восьмого созыва. На мероприятии присутствовали губернатор Вячеслав Федорищев и глава города Иван Носков.

Председателем городской думы Самары избран представитель «Единой России» Сергей Рязанов, его кандидатуру поддержали 35 из 36 присутствовавших на заседании депутатов. Не поддержал это решение представитель КПРФ Дмитрий Асеев.

Единороссы Марат Габдрахманов и Евгений Абрамкин избраны заместителями председателя городской думы Самары.

Андрей Сазонов