В Ростове эвакуировали жильцов треснувшего дома на Ивановского

В пятиэтажном трехподъездном доме по ул. Ивановского, 34 в Ростове-на-Дону образовалась сквозная трещина. Жителей одного из подъездов эвакуировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

Трещину в стене в многоквартирном доме заметили вечером 1 октября. На место прибыли экстренные службы, а также замглавы города по вопросам ЖКХ Станислав Марченко и глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи.

Для эвакуируемых жителей были организованы пункты обогрева в автобусах.

«Жителям будет предоставлена возможность переселиться в маневренный фонд. Для желающих временно переселиться в иные места будет предоставлен транспорт»,— сообщил глава Ростова.

Александр Скрябин отметил, что ранее дом не был аварийным. Экспертиза по оценке обстоятельств происшествия начнется 2 октября.

Наталья Белоштейн