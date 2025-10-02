В Ростове эвакуировали жильцов треснувшего дома на Ивановского
В пятиэтажном трехподъездном доме по ул. Ивановского, 34 в Ростове-на-Дону образовалась сквозная трещина. Жителей одного из подъездов эвакуировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.
Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина
Трещину в стене в многоквартирном доме заметили вечером 1 октября. На место прибыли экстренные службы, а также замглавы города по вопросам ЖКХ Станислав Марченко и глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи.
Для эвакуируемых жителей были организованы пункты обогрева в автобусах.
«Жителям будет предоставлена возможность переселиться в маневренный фонд. Для желающих временно переселиться в иные места будет предоставлен транспорт»,— сообщил глава Ростова.
Александр Скрябин отметил, что ранее дом не был аварийным. Экспертиза по оценке обстоятельств происшествия начнется 2 октября.